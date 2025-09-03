Value DeFi (VALUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02212949 $ 0.02212949 $ 0.02212949 24-satna najniža cijena $ 0.02394879 $ 0.02394879 $ 0.02394879 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02212949$ 0.02212949 $ 0.02212949 24-satna najviša cijena $ 0.02394879$ 0.02394879 $ 0.02394879 Najviša cijena ikada $ 46.9$ 46.9 $ 46.9 Najniža cijena $ 0.00704948$ 0.00704948 $ 0.00704948 Promjena cijene (1H) +6.91% Promjena cijene (1D) +3.26% Promjena cijene (7D) +4.56% Promjena cijene (7D) +4.56%

Value DeFi (VALUE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02374914. Tijekom protekla 24 sata, VALUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02212949 i najviše cijene $ 0.02394879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VALUE je $ 46.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00704948.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VALUE se promijenio za +6.91% u posljednjih sat vremena, +3.26% u posljednjih 24 sata i +4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Value DeFi (VALUE)

Tržišna kapitalizacija $ 113.71K$ 113.71K $ 113.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.81K$ 113.81K $ 113.81K Količina u optjecaju 4.78M 4.78M 4.78M Ukupna količina 4,784,639.620118465 4,784,639.620118465 4,784,639.620118465

Trenutačna tržišna kapitalizacija Value DeFi je $ 113.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALUE je 4.78M, s ukupnom količinom od 4784639.620118465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.81K.