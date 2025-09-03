Više o VALUE

Value DeFi Logotip

Value DeFi Cijena (VALUE)

Neuvršten

1 VALUE u USD cijena uživo:

$0.02374914
+3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Value DeFi (VALUE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:38:15 (UTC+8)

Value DeFi (VALUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02212949
24-satna najniža cijena
$ 0.02394879
24-satna najviša cijena

$ 0.02212949
$ 0.02394879
$ 46.9
$ 0.00704948
+6.91%

+3.26%

+4.56%

+4.56%

Value DeFi (VALUE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02374914. Tijekom protekla 24 sata, VALUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02212949 i najviše cijene $ 0.02394879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VALUE je $ 46.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00704948.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VALUE se promijenio za +6.91% u posljednjih sat vremena, +3.26% u posljednjih 24 sata i +4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Value DeFi (VALUE)

$ 113.71K
--
$ 113.81K
4.78M
4,784,639.620118465
Trenutačna tržišna kapitalizacija Value DeFi je $ 113.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALUE je 4.78M, s ukupnom količinom od 4784639.620118465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.81K.

Value DeFi (VALUE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Value DeFi u USD iznosila je $ +0.00074967.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Value DeFi u USD iznosila je $ +0.0039033112.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Value DeFi u USD iznosila je $ +0.0086436562.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Value DeFi u USD iznosila je $ +0.00186587380540309.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00074967+3.26%
30 dana$ +0.0039033112+16.44%
60 dana$ +0.0086436562+36.40%
90 dana$ +0.00186587380540309+8.53%

Što je Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Value DeFi (VALUE)

Službena web-stranica

Value DeFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Value DeFi (VALUE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Value DeFi (VALUE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Value DeFi.

Provjerite Value DeFi predviđanje cijene sada!

VALUE u lokalnim valutama

Value DeFi (VALUE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Value DeFi (VALUE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VALUE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Value DeFi (VALUE)

Koliko Value DeFi (VALUE) vrijedi danas?
Cijena VALUE uživo u USD je 0.02374914 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VALUE u USD?
Trenutačna cijena VALUE u USD je $ 0.02374914. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Value DeFi?
Tržišna kapitalizacija za VALUE je $ 113.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VALUE?
Količina u optjecaju za VALUE je 4.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VALUE?
VALUE je postigao ATH cijenu od 46.9 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VALUE?
VALUE je vidio ATL cijenu od 0.00704948 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VALUE?
24-satni obujam trgovanja za VALUE je -- USD.
Hoće li VALUE još narasti ove godine?
VALUE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VALUE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.