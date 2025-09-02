Validity (VAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.700363 $ 0.700363 $ 0.700363 24-satna najniža cijena $ 0.740357 $ 0.740357 $ 0.740357 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.700363$ 0.700363 $ 0.700363 24-satna najviša cijena $ 0.740357$ 0.740357 $ 0.740357 Najviša cijena ikada $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 Najniža cijena $ 0.00783037$ 0.00783037 $ 0.00783037 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -3.77% Promjena cijene (7D) -3.60% Promjena cijene (7D) -3.60%

Validity (VAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.712375. Tijekom protekla 24 sata, VALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.700363 i najviše cijene $ 0.740357, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAL je $ 19.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00783037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAL se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -3.77% u posljednjih 24 sata i -3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Validity (VAL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Količina u optjecaju 5.42M 5.42M 5.42M Ukupna količina 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Validity je $ 3.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAL je 5.42M, s ukupnom količinom od 9000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.41M.