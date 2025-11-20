USDu Cijena danas

Trenutačna cijena USDu (USDU) danas je $ 0.998978, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDU u USD je $ 0.998978 po USDU.

USDu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,432,472, s količinom u optjecaju od 25.45M USDU. Tijekom posljednja 24 sata, USDU trgovao je između $ 0.99887 (niska) i $ 0.99963 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.018, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.987204.

U kratkoročnim performansama, USDU se kretao -0.01% u posljednjem satu i -0.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu USDu (USDU)

Tržišna kapitalizacija $ 25.43M$ 25.43M $ 25.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.43M$ 25.43M $ 25.43M Količina u optjecaju 25.45M 25.45M 25.45M Ukupna količina 25,454,049.048987 25,454,049.048987 25,454,049.048987

