Uranus Logotip

Uranus Cijena (URS)

Neuvršten

1 URS u USD cijena uživo:

--
----
+0.50%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Uranus (URS)
Uranus (URS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399
24-satna najniža cijena
$ 0.00007771
$ 0.00007771$ 0.00007771
24-satna najviša cijena

$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399

$ 0.00007771
$ 0.00007771$ 0.00007771

$ 0.00759284
$ 0.00759284$ 0.00759284

$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399

+0.08%

+0.98%

-3.41%

-3.41%

Uranus (URS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007679. Tijekom protekla 24 sata, URStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007399 i najviše cijene $ 0.00007771, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena URS je $ 0.00759284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, URS se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -3.41% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Uranus (URS)

$ 76.53K
$ 76.53K$ 76.53K

--
----

$ 76.53K
$ 76.53K$ 76.53K

996.54M
996.54M 996.54M

996,541,254.2177906
996,541,254.2177906 996,541,254.2177906

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uranus je $ 76.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju URS je 996.54M, s ukupnom količinom od 996541254.2177906. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.53K.

Uranus (URS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Uranus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Uranus u USD iznosila je $ -0.0000038711.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Uranus u USD iznosila je $ -0.0000190554.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Uranus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.98%
30 dana$ -0.0000038711-5.04%
60 dana$ -0.0000190554-24.81%
90 dana$ 0--

Što je Uranus (URS)

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

Resurs Uranus (URS)

Službena web-stranica

Uranus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Uranus (URS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Uranus (URS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Uranus.

Provjerite Uranus predviđanje cijene sada!

URS u lokalnim valutama

Uranus (URS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Uranus (URS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o URS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Uranus (URS)

Koliko Uranus (URS) vrijedi danas?
Cijena URS uživo u USD je 0.00007679 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena URS u USD?
Trenutačna cijena URS u USD je $ 0.00007679. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Uranus?
Tržišna kapitalizacija za URS je $ 76.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za URS?
Količina u optjecaju za URS je 996.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za URS?
URS je postigao ATH cijenu od 0.00759284 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za URS?
URS je vidio ATL cijenu od 0.00007399 USD.
Koliki je obujam trgovanja za URS?
24-satni obujam trgovanja za URS je -- USD.
Hoće li URS još narasti ove godine?
URS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte URS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Uranus (URS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

