Uranus (URS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00007399 $ 0.00007399 $ 0.00007399 24-satna najniža cijena $ 0.00007771 $ 0.00007771 $ 0.00007771 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 24-satna najviša cijena $ 0.00007771$ 0.00007771 $ 0.00007771 Najviša cijena ikada $ 0.00759284$ 0.00759284 $ 0.00759284 Najniža cijena $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.98% Promjena cijene (7D) -3.41% Promjena cijene (7D) -3.41%

Uranus (URS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007679. Tijekom protekla 24 sata, URStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007399 i najviše cijene $ 0.00007771, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena URS je $ 0.00759284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, URS se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -3.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Uranus (URS)

Tržišna kapitalizacija $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Količina u optjecaju 996.54M 996.54M 996.54M Ukupna količina 996,541,254.2177906 996,541,254.2177906 996,541,254.2177906

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uranus je $ 76.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju URS je 996.54M, s ukupnom količinom od 996541254.2177906. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.53K.