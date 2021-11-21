UniX (UNIX) Tokenomika
UniX (UNIX) Informacije
UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players.
UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰
📖 Lightpaper | Website
🤝 UniX Gaming Partners
Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki
| AU21 Capital | SL 2 Capital
The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord.
Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.
UniX (UNIX) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UniX (UNIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
UniX (UNIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike UniX (UNIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj UNIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja UNIX tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku UNIX tokena, istražite UNIX cijenu tokena uživo!
UNIX Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide UNIX? Naša UNIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.