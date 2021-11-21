UniX (UNIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UniX (UNIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UniX (UNIX) Informacije UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Službena web stranica: https://unixgaming.org Bijela knjiga: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Kupi UNIX odmah!

UniX (UNIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UniX (UNIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 74.37K $ 74.37K $ 74.37K Ukupna količina: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Količina u optjecaju: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 74.37K $ 74.37K $ 74.37K Povijesni maksimum: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.00030376 $ 0.00030376 $ 0.00030376 Saznajte više o cijeni UniX (UNIX)

UniX (UNIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UniX (UNIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNIX tokena, istražite UNIX cijenu tokena uživo!

UNIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNIX? Naša UNIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNIX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!