Unity (UTY) Informacije XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies. Službena web stranica: https://www.xsy.fi/

Unity (UTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unity (UTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M Ukupna količina: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M Količina u optjecaju: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M Povijesni maksimum: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Povijesni minimum: $ 0.995814 $ 0.995814 $ 0.995814 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0

Unity (UTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unity (UTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UTY tokena, istražite UTY cijenu tokena uživo!

UTY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UTY? Naša UTY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

