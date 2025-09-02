Tulip Protocol (TULIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.05176 $ 0.05176 $ 0.05176 24-satna najniža cijena $ 0.052403 $ 0.052403 $ 0.052403 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.05176$ 0.05176 $ 0.05176 24-satna najviša cijena $ 0.052403$ 0.052403 $ 0.052403 Najviša cijena ikada $ 50.22$ 50.22 $ 50.22 Najniža cijena $ 0.051371$ 0.051371 $ 0.051371 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) -17.24% Promjena cijene (7D) -17.24%

Tulip Protocol (TULIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.051982. Tijekom protekla 24 sata, TULIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05176 i najviše cijene $ 0.052403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TULIP je $ 50.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.051371.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TULIP se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -17.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tulip Protocol (TULIP)

Tržišna kapitalizacija $ 81.17K$ 81.17K $ 81.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 519.82K$ 519.82K $ 519.82K Količina u optjecaju 1.56M 1.56M 1.56M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tulip Protocol je $ 81.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TULIP je 1.56M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 519.82K.