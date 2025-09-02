Više o TULIP

Tulip Protocol Logotip

Tulip Protocol Cijena (TULIP)

1 TULIP u USD cijena uživo:

$0.051982
$0.051982$0.051982
-0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Tulip Protocol (TULIP)
Tulip Protocol (TULIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.22%

-0.29%

-17.24%

-17.24%

Tulip Protocol (TULIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.051982. Tijekom protekla 24 sata, TULIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05176 i najviše cijene $ 0.052403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TULIP je $ 50.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.051371.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TULIP se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -17.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tulip Protocol (TULIP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tulip Protocol je $ 81.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TULIP je 1.56M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 519.82K.

Tulip Protocol (TULIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tulip Protocol u USD iznosila je $ -0.0001550533895072.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tulip Protocol u USD iznosila je $ -0.0175814664.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tulip Protocol u USD iznosila je $ -0.0250166805.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tulip Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001550533895072-0.29%
30 dana$ -0.0175814664-33.82%
60 dana$ -0.0250166805-48.12%
90 dana$ 0--

Što je Tulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Tulip Protocol (TULIP)

Službena web-stranica

Tulip Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tulip Protocol (TULIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tulip Protocol (TULIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tulip Protocol.

Provjerite Tulip Protocol predviđanje cijene sada!

TULIP u lokalnim valutama

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tulip Protocol (TULIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TULIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tulip Protocol (TULIP)

Koliko Tulip Protocol (TULIP) vrijedi danas?
Cijena TULIP uživo u USD je 0.051982 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TULIP u USD?
Trenutačna cijena TULIP u USD je $ 0.051982. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tulip Protocol?
Tržišna kapitalizacija za TULIP je $ 81.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TULIP?
Količina u optjecaju za TULIP je 1.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TULIP?
TULIP je postigao ATH cijenu od 50.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TULIP?
TULIP je vidio ATL cijenu od 0.051371 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TULIP?
24-satni obujam trgovanja za TULIP je -- USD.
Hoće li TULIP još narasti ove godine?
TULIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TULIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tulip Protocol (TULIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.