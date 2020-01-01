Tulip Protocol (TULIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tulip Protocol (TULIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tulip Protocol (TULIP) Informacije Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Službena web stranica: https://tulip.garden Kupi TULIP odmah!

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tulip Protocol (TULIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.72K $ 77.72K $ 77.72K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 497.74K $ 497.74K $ 497.74K Povijesni maksimum: $ 50.22 $ 50.22 $ 50.22 Povijesni minimum: $ 0.04973234 $ 0.04973234 $ 0.04973234 Trenutna cijena: $ 0.04977382 $ 0.04977382 $ 0.04977382 Saznajte više o cijeni Tulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tulip Protocol (TULIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TULIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TULIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TULIP tokena, istražite TULIP cijenu tokena uživo!

TULIP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TULIP? Naša TULIP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TULIP predviđanje cijene tokena odmah!

