TRUE (TRUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.12043 24-satna najviša cijena $ 0.154256 Najviša cijena ikada $ 0.260162 Najniža cijena $ 0.01702555 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -12.94% Promjena cijene (7D) -33.61%

TRUE (TRUE) cijena u stvarnom vremenu je $0.134183. Tijekom protekla 24 sata, TRUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12043 i najviše cijene $ 0.154256, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUE je $ 0.260162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01702555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUE se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -12.94% u posljednjih 24 sata i -33.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRUE (TRUE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.53M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.42M Količina u optjecaju 85.91M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRUE je $ 11.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUE je 85.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.42M.