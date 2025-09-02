Više o TRUE

TRUE Cijena (TRUE)

Neuvršten

Grafikon aktualnih cijena TRUE (TRUE)
TRUE (TRUE) Informacije o cijeni (USD)

TRUE (TRUE) cijena u stvarnom vremenu je $0.134183. Tijekom protekla 24 sata, TRUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12043 i najviše cijene $ 0.154256, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUE je $ 0.260162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01702555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUE se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -12.94% u posljednjih 24 sata i -33.61% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu TRUE (TRUE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRUE je $ 11.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUE je 85.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.42M.

TRUE (TRUE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TRUE u USD iznosila je $ -0.0199539665941898.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TRUE u USD iznosila je $ +0.0546924003.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TRUE u USD iznosila je $ +0.6153831507.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TRUE u USD iznosila je $ +0.11301041958006428.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0199539665941898-12.94%
30 dana$ +0.0546924003+40.76%
60 dana$ +0.6153831507+458.61%
90 dana$ +0.11301041958006428+533.76%

Što je TRUE (TRUE)

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TRUE (TRUE)

Službena web-stranica

TRUE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRUE (TRUE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRUE (TRUE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRUE.

Provjerite TRUE predviđanje cijene sada!

TRUE u lokalnim valutama

TRUE (TRUE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRUE (TRUE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRUE (TRUE)

Koliko TRUE (TRUE) vrijedi danas?
Cijena TRUE uživo u USD je 0.134183 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUE u USD?
Trenutačna cijena TRUE u USD je $ 0.134183. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRUE?
Tržišna kapitalizacija za TRUE je $ 11.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUE?
Količina u optjecaju za TRUE je 85.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUE?
TRUE je postigao ATH cijenu od 0.260162 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUE?
TRUE je vidio ATL cijenu od 0.01702555 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUE?
24-satni obujam trgovanja za TRUE je -- USD.
Hoće li TRUE još narasti ove godine?
TRUE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
