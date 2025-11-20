Transfidelity Cijena danas

Trenutačna cijena Transfidelity (FIDEL) danas je $ 0.286243, s promjenom od 1.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FIDEL u USD je $ 0.286243 po FIDEL.

Transfidelity trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 286,243, s količinom u optjecaju od 1.00M FIDEL. Tijekom posljednja 24 sata, FIDEL trgovao je između $ 0.267134 (niska) i $ 0.286105 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.8633, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.267134.

U kratkoročnim performansama, FIDEL se kretao +0.09% u posljednjem satu i -12.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Transfidelity (FIDEL)

Tržišna kapitalizacija $ 286.24K$ 286.24K $ 286.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 286.24K$ 286.24K $ 286.24K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Transfidelity je $ 286.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIDEL je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.24K.