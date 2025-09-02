TOPIA (TOPIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00832594 24-satna najviša cijena $ 0.01058978 Najviša cijena ikada $ 0.121452 Najniža cijena $ 0.00654853 Promjena cijene (1H) -7.59% Promjena cijene (1D) -14.25% Promjena cijene (7D) +4.77%

TOPIA (TOPIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00904117. Tijekom protekla 24 sata, TOPIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00832594 i najviše cijene $ 0.01058978, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOPIA je $ 0.121452, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00654853.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOPIA se promijenio za -7.59% u posljednjih sat vremena, -14.25% u posljednjih 24 sata i +4.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOPIA (TOPIA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.62M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.21M Količina u optjecaju 1.95B Ukupna količina 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOPIA je $ 17.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPIA je 1.95B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.21M.