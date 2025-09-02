TOPIA Cijena (TOPIA)
-7.59%
-14.25%
+4.77%
+4.77%
TOPIA (TOPIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00904117. Tijekom protekla 24 sata, TOPIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00832594 i najviše cijene $ 0.01058978, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOPIA je $ 0.121452, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00654853.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOPIA se promijenio za -7.59% u posljednjih sat vremena, -14.25% u posljednjih 24 sata i +4.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija TOPIA je $ 17.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPIA je 1.95B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.21M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TOPIA u USD iznosila je $ -0.001502603187623888.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TOPIA u USD iznosila je $ +0.0018819674.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TOPIA u USD iznosila je $ -0.0003439071.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TOPIA u USD iznosila je $ -0.001025482403949918.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.001502603187623888
|-14.25%
|30 dana
|$ +0.0018819674
|+20.82%
|60 dana
|$ -0.0003439071
|-3.80%
|90 dana
|$ -0.001025482403949918
|-10.18%
## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
