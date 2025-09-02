Više o TEN

Tokenomy Cijena (TEN)

1 TEN u USD cijena uživo:

$0.00900591
$0.00900591$0.00900591
+4.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Tokenomy (TEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:53 (UTC+8)

Tokenomy (TEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00851244
$ 0.00851244$ 0.00851244
24-satna najniža cijena
$ 0.0095416
$ 0.0095416$ 0.0095416
24-satna najviša cijena

$ 0.00851244
$ 0.00851244$ 0.00851244

$ 0.0095416
$ 0.0095416$ 0.0095416

$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269

$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995

-0.03%

+4.95%

+4.19%

+4.19%

Tokenomy (TEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00900591. Tijekom protekla 24 sata, TENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00851244 i najviše cijene $ 0.0095416, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEN je $ 0.545269, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEN se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +4.95% u posljednjih 24 sata i +4.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokenomy (TEN)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

115.50M
115.50M 115.50M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokenomy je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEN je 115.50M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.

Tokenomy (TEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tokenomy u USD iznosila je $ +0.00042512.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tokenomy u USD iznosila je $ +0.0008277665.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tokenomy u USD iznosila je $ +0.0003367516.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tokenomy u USD iznosila je $ -0.002026337651252625.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00042512+4.95%
30 dana$ +0.0008277665+9.19%
60 dana$ +0.0003367516+3.74%
90 dana$ -0.002026337651252625-18.36%

Što je Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

Tokenomy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tokenomy (TEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tokenomy (TEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tokenomy.

Provjerite Tokenomy predviđanje cijene sada!

TEN u lokalnim valutama

Tokenomy (TEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tokenomy (TEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tokenomy (TEN)

Koliko Tokenomy (TEN) vrijedi danas?
Cijena TEN uživo u USD je 0.00900591 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TEN u USD?
Trenutačna cijena TEN u USD je $ 0.00900591. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tokenomy?
Tržišna kapitalizacija za TEN je $ 1.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TEN?
Količina u optjecaju za TEN je 115.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TEN?
TEN je postigao ATH cijenu od 0.545269 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TEN?
TEN je vidio ATL cijenu od 0.00141995 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TEN?
24-satni obujam trgovanja za TEN je -- USD.
Hoće li TEN još narasti ove godine?
TEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:53 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.