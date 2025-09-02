Tokenomy (TEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00851244 $ 0.00851244 $ 0.00851244 24-satna najniža cijena $ 0.0095416 $ 0.0095416 $ 0.0095416 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00851244$ 0.00851244 $ 0.00851244 24-satna najviša cijena $ 0.0095416$ 0.0095416 $ 0.0095416 Najviša cijena ikada $ 0.545269$ 0.545269 $ 0.545269 Najniža cijena $ 0.00141995$ 0.00141995 $ 0.00141995 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +4.95% Promjena cijene (7D) +4.19% Promjena cijene (7D) +4.19%

Tokenomy (TEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00900591. Tijekom protekla 24 sata, TENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00851244 i najviše cijene $ 0.0095416, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEN je $ 0.545269, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEN se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +4.95% u posljednjih 24 sata i +4.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokenomy (TEN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Količina u optjecaju 115.50M 115.50M 115.50M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokenomy je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEN je 115.50M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.