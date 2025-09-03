Više o TODD

TODD Informacije o cijeni

TODD Službena web stranica

TODD Tokenomija

TODD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

todd Logotip

todd Cijena (TODD)

Neuvršten

1 TODD u USD cijena uživo:

--
----
-6.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena todd (TODD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:35:22 (UTC+8)

todd (TODD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00004193
$ 0.00004193$ 0.00004193
24-satna najniža cijena
$ 0.00004529
$ 0.00004529$ 0.00004529
24-satna najviša cijena

$ 0.00004193
$ 0.00004193$ 0.00004193

$ 0.00004529
$ 0.00004529$ 0.00004529

$ 0.00439277
$ 0.00439277$ 0.00439277

$ 0.00003754
$ 0.00003754$ 0.00003754

-1.02%

-6.35%

-3.96%

-3.96%

todd (TODD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004212. Tijekom protekla 24 sata, TODDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004193 i najviše cijene $ 0.00004529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TODD je $ 0.00439277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TODD se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -6.35% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu todd (TODD)

$ 41.69K
$ 41.69K$ 41.69K

--
----

$ 41.69K
$ 41.69K$ 41.69K

989.74M
989.74M 989.74M

989,736,876.080481
989,736,876.080481 989,736,876.080481

Trenutačna tržišna kapitalizacija todd je $ 41.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TODD je 989.74M, s ukupnom količinom od 989736876.080481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.69K.

todd (TODD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz todd u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz todd u USD iznosila je $ -0.0000019246.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz todd u USD iznosila je $ -0.0000043285.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz todd u USD iznosila je $ -0.00012110528358856243.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.35%
30 dana$ -0.0000019246-4.56%
60 dana$ -0.0000043285-10.27%
90 dana$ -0.00012110528358856243-74.19%

Što je todd (TODD)

$todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs todd (TODD)

Službena web-stranica

todd Predviđanje cijene (USD)

Koliko će todd (TODD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših todd (TODD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za todd.

Provjerite todd predviđanje cijene sada!

TODD u lokalnim valutama

todd (TODD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike todd (TODD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TODD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o todd (TODD)

Koliko todd (TODD) vrijedi danas?
Cijena TODD uživo u USD je 0.00004212 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TODD u USD?
Trenutačna cijena TODD u USD je $ 0.00004212. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija todd?
Tržišna kapitalizacija za TODD je $ 41.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TODD?
Količina u optjecaju za TODD je 989.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TODD?
TODD je postigao ATH cijenu od 0.00439277 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TODD?
TODD je vidio ATL cijenu od 0.00003754 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TODD?
24-satni obujam trgovanja za TODD je -- USD.
Hoće li TODD još narasti ove godine?
TODD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TODD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:35:22 (UTC+8)

todd (TODD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.