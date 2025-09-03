todd (TODD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004193 $ 0.00004193 $ 0.00004193 24-satna najniža cijena $ 0.00004529 $ 0.00004529 $ 0.00004529 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004193$ 0.00004193 $ 0.00004193 24-satna najviša cijena $ 0.00004529$ 0.00004529 $ 0.00004529 Najviša cijena ikada $ 0.00439277$ 0.00439277 $ 0.00439277 Najniža cijena $ 0.00003754$ 0.00003754 $ 0.00003754 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -6.35% Promjena cijene (7D) -3.96% Promjena cijene (7D) -3.96%

todd (TODD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004212. Tijekom protekla 24 sata, TODDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004193 i najviše cijene $ 0.00004529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TODD je $ 0.00439277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TODD se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -6.35% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu todd (TODD)

Tržišna kapitalizacija $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K Količina u optjecaju 989.74M 989.74M 989.74M Ukupna količina 989,736,876.080481 989,736,876.080481 989,736,876.080481

Trenutačna tržišna kapitalizacija todd je $ 41.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TODD je 989.74M, s ukupnom količinom od 989736876.080481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.69K.