Thumb (THUMB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00222324 24-satna najniža cijena $ 0.00235228 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01350546 Najniža cijena $ 0.00109283 Promjena cijene (1H) +3.12% Promjena cijene (1D) +1.26% Promjena cijene (7D) +21.41%

Thumb (THUMB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0023295. Tijekom protekla 24 sata, THUMBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222324 i najviše cijene $ 0.00235228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THUMB je $ 0.01350546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109283.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THUMB se promijenio za +3.12% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i +21.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thumb (THUMB)

Tržišna kapitalizacija $ 479.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 479.36K Količina u optjecaju 206.89M Ukupna količina 206,892,605.537445

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thumb je $ 479.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THUMB je 206.89M, s ukupnom količinom od 206892605.537445. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 479.36K.