Thumb Logotip

Thumb Cijena (THUMB)

Neuvršten

1 THUMB u USD cijena uživo:

$0.0023295
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Thumb (THUMB)
Thumb (THUMB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00222324
24-satna najniža cijena
$ 0.00235228
24-satna najviša cijena

$ 0.00222324
$ 0.00235228
$ 0.01350546
$ 0.00109283
+3.12%

+1.26%

+21.41%

+21.41%

Thumb (THUMB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0023295. Tijekom protekla 24 sata, THUMBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222324 i najviše cijene $ 0.00235228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THUMB je $ 0.01350546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109283.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THUMB se promijenio za +3.12% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i +21.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thumb (THUMB)

$ 479.36K
--
$ 479.36K
206.89M
206,892,605.537445
Trenutačna tržišna kapitalizacija Thumb je $ 479.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THUMB je 206.89M, s ukupnom količinom od 206892605.537445. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 479.36K.

Thumb (THUMB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Thumb u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Thumb u USD iznosila je $ +0.0010939411.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Thumb u USD iznosila je $ +0.0001077121.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Thumb u USD iznosila je $ +0.0007007020373219245.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.26%
30 dana$ +0.0010939411+46.96%
60 dana$ +0.0001077121+4.62%
90 dana$ +0.0007007020373219245+43.02%

Što je Thumb (THUMB)

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Thumb (THUMB)

Službena web-stranica

Thumb Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Thumb (THUMB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Thumb (THUMB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Thumb.

Provjerite Thumb predviđanje cijene sada!

THUMB u lokalnim valutama

Thumb (THUMB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Thumb (THUMB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THUMB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Thumb (THUMB)

Koliko Thumb (THUMB) vrijedi danas?
Cijena THUMB uživo u USD je 0.0023295 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THUMB u USD?
Trenutačna cijena THUMB u USD je $ 0.0023295. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Thumb?
Tržišna kapitalizacija za THUMB je $ 479.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THUMB?
Količina u optjecaju za THUMB je 206.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THUMB?
THUMB je postigao ATH cijenu od 0.01350546 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THUMB?
THUMB je vidio ATL cijenu od 0.00109283 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THUMB?
24-satni obujam trgovanja za THUMB je -- USD.
Hoće li THUMB još narasti ove godine?
THUMB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THUMB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.