thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

Thumb (THUMB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Thumb (THUMB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 498.86K $ 498.86K $ 498.86K Ukupna količina: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Količina u optjecaju: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 498.86K $ 498.86K $ 498.86K Povijesni maksimum: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Povijesni minimum: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Trenutna cijena: $ 0.0024112 $ 0.0024112 $ 0.0024112 Saznajte više o cijeni Thumb (THUMB)

Thumb (THUMB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Thumb (THUMB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THUMB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THUMB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THUMB tokena, istražite THUMB cijenu tokena uživo!

