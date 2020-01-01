THREE ($THREE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THREE ($THREE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THREE ($THREE) Informacije Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Službena web stranica: http://threeprotocol.ai/ Bijela knjiga: https://three-3.gitbook.io/litepaper/ Kupi $THREE odmah!

THREE ($THREE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THREE ($THREE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 262.81K $ 262.81K $ 262.81K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 262.81K $ 262.81K $ 262.81K Povijesni maksimum: $ 0.439654 $ 0.439654 $ 0.439654 Povijesni minimum: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Trenutna cijena: $ 0.00262736 $ 0.00262736 $ 0.00262736 Saznajte više o cijeni THREE ($THREE)

THREE ($THREE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THREE ($THREE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $THREE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $THREE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $THREE tokena, istražite $THREE cijenu tokena uživo!

$THREE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $THREE? Naša $THREE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $THREE predviđanje cijene tokena odmah!

