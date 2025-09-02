THREE ($THREE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00125 24-satna najviša cijena $ 0.0029776 Najviša cijena ikada $ 0.439654 Najniža cijena $ 0.00125 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) -1.96% Promjena cijene (7D) -3.05%

THREE ($THREE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291017. Tijekom protekla 24 sata, $THREEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00125 i najviše cijene $ 0.0029776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $THREE je $ 0.439654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $THREE se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THREE ($THREE)

Tržišna kapitalizacija $ 291.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 291.02K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THREE je $ 291.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $THREE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 291.02K.