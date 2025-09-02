Thought (THT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03098508 $ 0.03098508 $ 0.03098508 24-satna najniža cijena $ 0.03390068 $ 0.03390068 $ 0.03390068 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03098508$ 0.03098508 $ 0.03098508 24-satna najviša cijena $ 0.03390068$ 0.03390068 $ 0.03390068 Najviša cijena ikada $ 0.1552$ 0.1552 $ 0.1552 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +5.79% Promjena cijene (7D) -6.52% Promjena cijene (7D) -6.52%

Thought (THT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03279513. Tijekom protekla 24 sata, THTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03098508 i najviše cijene $ 0.03390068, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THT je $ 0.1552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +5.79% u posljednjih 24 sata i -6.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thought (THT)

Tržišna kapitalizacija $ 17.63M$ 17.63M $ 17.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.55M$ 51.55M $ 51.55M Količina u optjecaju 537.81M 537.81M 537.81M Ukupna količina 1,572,203,100.0 1,572,203,100.0 1,572,203,100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thought je $ 17.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THT je 537.81M, s ukupnom količinom od 1572203100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.55M.