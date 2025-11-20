The Omnipotence Cijena danas

Trenutačna cijena The Omnipotence (OMN) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OMN u USD je -- po OMN.

The Omnipotence trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,168.75, s količinom u optjecaju od 999.64M OMN. Tijekom posljednja 24 sata, OMN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00145452, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, OMN se kretao -- u posljednjem satu i -17.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Omnipotence (OMN)

