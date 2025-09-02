TAOSHI (TAOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0120373 24-satna najniža cijena $ 0.0131205 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.233055 Najniža cijena $ 0.00341919 Promjena cijene (1H) +2.46% Promjena cijene (1D) +6.39% Promjena cijene (7D) +22.48%

TAOSHI (TAOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01296746. Tijekom protekla 24 sata, TAOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0120373 i najviše cijene $ 0.0131205, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAOSHI je $ 0.233055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00341919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAOSHI se promijenio za +2.46% u posljednjih sat vremena, +6.39% u posljednjih 24 sata i +22.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAOSHI (TAOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 270.40K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.40K Količina u optjecaju 20.85M Ukupna količina 20,851,835.82308713

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAOSHI je $ 270.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAOSHI je 20.85M, s ukupnom količinom od 20851835.82308713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.40K.