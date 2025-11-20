Taboshi Cijena danas

Trenutačna cijena Taboshi (TABOSHI) danas je $ 12.98, s promjenom od 3.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TABOSHI u USD je $ 12.98 po TABOSHI.

Taboshi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 713,155, s količinom u optjecaju od 55.04K TABOSHI. Tijekom posljednja 24 sata, TABOSHI trgovao je između $ 12.26 (niska) i $ 13.64 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 47.25, dok je rekordna najniža cijena bila $ 11.74.

U kratkoročnim performansama, TABOSHI se kretao -2.01% u posljednjem satu i -20.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Taboshi (TABOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 713.16K$ 713.16K $ 713.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Količina u optjecaju 55.04K 55.04K 55.04K Ukupna količina 185,964.0 185,964.0 185,964.0

