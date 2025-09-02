Synth (SN50) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 24-satna najniža cijena $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 24-satna najviša cijena $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Najviša cijena ikada $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Najniža cijena $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -7.42% Promjena cijene (7D) -7.42%

Synth (SN50) cijena u stvarnom vremenu je $1.35. Tijekom protekla 24 sata, SN50trgovalo je između najniže cijene $ 1.3 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN50 je $ 4.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN50 se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -7.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synth (SN50)

Tržišna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Količina u optjecaju 2.42M 2.42M 2.42M Ukupna količina 2,420,087.23570122 2,420,087.23570122 2,420,087.23570122

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synth je $ 3.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN50 je 2.42M, s ukupnom količinom od 2420087.23570122. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.