Switch Token (SWITCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Switch Token (SWITCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Switch Token (SWITCH) Informacije Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Službena web stranica: https://switchrewardcard.com/ Bijela knjiga: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Kupi SWITCH odmah!

Switch Token (SWITCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Switch Token (SWITCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 45.36B $ 45.36B $ 45.36B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Povijesni maksimum: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017498 $ 0.00017498 $ 0.00017498 Saznajte više o cijeni Switch Token (SWITCH)

Switch Token (SWITCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Switch Token (SWITCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWITCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWITCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWITCH tokena, istražite SWITCH cijenu tokena uživo!

SWITCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWITCH? Naša SWITCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWITCH predviđanje cijene tokena odmah!

