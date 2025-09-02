Switch Token (SWITCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00848273$ 0.00848273 $ 0.00848273 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +36.82% Promjena cijene (1D) +33.68% Promjena cijene (7D) +68.19% Promjena cijene (7D) +68.19%

Switch Token (SWITCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWITCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWITCH je $ 0.00848273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWITCH se promijenio za +36.82% u posljednjih sat vremena, +33.68% u posljednjih 24 sata i +68.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Switch Token (SWITCH)

Tržišna kapitalizacija $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Količina u optjecaju 45.35B 45.35B 45.35B Ukupna količina 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Switch Token je $ 11.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWITCH je 45.35B, s ukupnom količinom od 50000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.02M.