Switch Token Logotip

Switch Token Cijena (SWITCH)

Neuvršten

1 SWITCH u USD cijena uživo:

$0.00026046
$0.00026046$0.00026046
+33.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Switch Token (SWITCH)
Switch Token (SWITCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273

$ 0
$ 0$ 0

+36.82%

+33.68%

+68.19%

+68.19%

Switch Token (SWITCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWITCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWITCH je $ 0.00848273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWITCH se promijenio za +36.82% u posljednjih sat vremena, +33.68% u posljednjih 24 sata i +68.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Switch Token (SWITCH)

$ 11.81M
$ 11.81M$ 11.81M

--
----

$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M

45.35B
45.35B 45.35B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Switch Token je $ 11.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWITCH je 45.35B, s ukupnom količinom od 50000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.02M.

Switch Token (SWITCH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Switch Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Switch Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Switch Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Switch Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+33.68%
30 dana$ 0+27.86%
60 dana$ 0-25.46%
90 dana$ 0--

Što je Switch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Resurs Switch Token (SWITCH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Switch Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Switch Token (SWITCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Switch Token (SWITCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Switch Token.

Provjerite Switch Token predviđanje cijene sada!

SWITCH u lokalnim valutama

Switch Token (SWITCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Switch Token (SWITCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWITCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Switch Token (SWITCH)

Koliko Switch Token (SWITCH) vrijedi danas?
Cijena SWITCH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWITCH u USD?
Trenutačna cijena SWITCH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Switch Token?
Tržišna kapitalizacija za SWITCH je $ 11.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWITCH?
Količina u optjecaju za SWITCH je 45.35B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWITCH?
SWITCH je postigao ATH cijenu od 0.00848273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWITCH?
SWITCH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWITCH?
24-satni obujam trgovanja za SWITCH je -- USD.
Hoće li SWITCH još narasti ove godine?
SWITCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWITCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.