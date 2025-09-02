Više o SURF

Surf Logotip

Surf Cijena (SURF)

Neuvršten

1 SURF u USD cijena uživo:

+6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Surf (SURF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:30 (UTC+8)

Surf (SURF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-2.27%

+6.69%

-14.60%

-14.60%

Surf (SURF) cijena u stvarnom vremenu je $0.052511. Tijekom protekla 24 sata, SURFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04816269 i najviše cijene $ 0.063463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SURF je $ 0.102584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SURF se promijenio za -2.27% u posljednjih sat vremena, +6.69% u posljednjih 24 sata i -14.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Surf (SURF)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Surf je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SURF je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

Surf (SURF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Surf u USD iznosila je $ +0.00329238.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Surf u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Surf u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Surf u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00329238+6.69%
30 dana$ 0--
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je Surf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

Resurs Surf (SURF)

Službena web-stranica

Surf Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Surf (SURF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Surf (SURF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Surf.

Provjerite Surf predviđanje cijene sada!

SURF u lokalnim valutama

Surf (SURF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Surf (SURF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SURF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Surf (SURF)

Koliko Surf (SURF) vrijedi danas?
Cijena SURF uživo u USD je 0.052511 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SURF u USD?
Trenutačna cijena SURF u USD je $ 0.052511. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Surf?
Tržišna kapitalizacija za SURF je $ 1.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SURF?
Količina u optjecaju za SURF je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SURF?
SURF je postigao ATH cijenu od 0.102584 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SURF?
SURF je vidio ATL cijenu od 0.025609 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SURF?
24-satni obujam trgovanja za SURF je -- USD.
Hoće li SURF još narasti ove godine?
SURF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SURF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Surf (SURF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.