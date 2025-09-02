Surf (SURF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04816269 $ 0.04816269 $ 0.04816269 24-satna najniža cijena $ 0.063463 $ 0.063463 $ 0.063463 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04816269$ 0.04816269 $ 0.04816269 24-satna najviša cijena $ 0.063463$ 0.063463 $ 0.063463 Najviša cijena ikada $ 0.102584$ 0.102584 $ 0.102584 Najniža cijena $ 0.025609$ 0.025609 $ 0.025609 Promjena cijene (1H) -2.27% Promjena cijene (1D) +6.69% Promjena cijene (7D) -14.60% Promjena cijene (7D) -14.60%

Surf (SURF) cijena u stvarnom vremenu je $0.052511. Tijekom protekla 24 sata, SURFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04816269 i najviše cijene $ 0.063463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SURF je $ 0.102584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SURF se promijenio za -2.27% u posljednjih sat vremena, +6.69% u posljednjih 24 sata i -14.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Surf (SURF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Surf je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SURF je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.