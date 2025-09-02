SuperVerse (SUPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.543538 24-satna najviša cijena $ 0.577745 Najviša cijena ikada $ 4.74 Najniža cijena $ 0.070397 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -1.69% Promjena cijene (7D) -6.92%

SuperVerse (SUPER) cijena u stvarnom vremenu je $0.563728. Tijekom protekla 24 sata, SUPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.543538 i najviše cijene $ 0.577745, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPER je $ 4.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070397.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPER se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.69% u posljednjih 24 sata i -6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SuperVerse (SUPER)

Tržišna kapitalizacija $ 349.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 563.82M Količina u optjecaju 619.25M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SuperVerse je $ 349.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPER je 619.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 563.82M.