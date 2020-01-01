SuperVerse (SUPER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SuperVerse (SUPER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SuperVerse (SUPER) Informacije SuperVerse is a unified Web3 ecosystem connecting gaming, DeFi, and AI under a single interoperable protocol. Its native token, $SUPER, powers transactions, governance, and access to immersive games, AI-powered tools, and liquidity infrastructure such as Blackhole DEX. Designed for real utility across multiple chains, $SUPER enables staking, protocol buybacks, and sustainable yield while supporting a growing suite of decentralized applications. Službena web stranica: https://superverse.co/ Bijela knjiga: https://docs.superverse.co/ Kupi SUPER odmah!

SuperVerse (SUPER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SuperVerse (SUPER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 342.93M $ 342.93M $ 342.93M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 619.25M $ 619.25M $ 619.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 553.79M $ 553.79M $ 553.79M Povijesni maksimum: $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 Povijesni minimum: $ 0.070397 $ 0.070397 $ 0.070397 Trenutna cijena: $ 0.552914 $ 0.552914 $ 0.552914 Saznajte više o cijeni SuperVerse (SUPER)

SuperVerse (SUPER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SuperVerse (SUPER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUPER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUPER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUPER tokena, istražite SUPER cijenu tokena uživo!

