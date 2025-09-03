Styro Steve (SS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01499916$ 0.01499916 $ 0.01499916 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.16% Promjena cijene (1D) +3.38% Promjena cijene (7D) +4.81% Promjena cijene (7D) +4.81%

Styro Steve (SS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SS je $ 0.01499916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SS se promijenio za +1.16% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i +4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Styro Steve (SS)

Tržišna kapitalizacija $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,724,398.792824 999,724,398.792824 999,724,398.792824

Trenutačna tržišna kapitalizacija Styro Steve je $ 42.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SS je 999.72M, s ukupnom količinom od 999724398.792824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.59K.