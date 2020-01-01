Styro Steve (SS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Styro Steve (SS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Styro Steve (SS) Informacije The most fair distributed and unique memecoin on Solana regarding hairloss cure charity. It focuses on equitable distribution via advanced tech, eliminating biases. What makes it stand out is its dedication to hairloss cure research through charity. Solana offers speed and scalability for seamless operation. This memecoin can draw diverse investors, from crypto enthusiasts to health and charity advocates. Službena web stranica: https://www.tiktok.com/@styro.steve

Styro Steve (SS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Styro Steve (SS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.84K $ 41.84K $ 41.84K Ukupna količina: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Količina u optjecaju: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.84K $ 41.84K $ 41.84K Povijesni maksimum: $ 0.01499916 $ 0.01499916 $ 0.01499916 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Styro Steve (SS)

Styro Steve (SS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Styro Steve (SS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SS tokena, istražite SS cijenu tokena uživo!

SS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SS? Naša SS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SS predviđanje cijene tokena odmah!

