Sturdy (SN10) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 24-satna najniža cijena $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 24-satna najviša cijena $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Najviša cijena ikada $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 Najniža cijena $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -0.76% Promjena cijene (7D) -10.41% Promjena cijene (7D) -10.41%

Sturdy (SN10) cijena u stvarnom vremenu je $2.45. Tijekom protekla 24 sata, SN10trgovalo je između najniže cijene $ 2.35 i najviše cijene $ 2.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN10 je $ 9.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN10 se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -10.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sturdy (SN10)

Tržišna kapitalizacija $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Količina u optjecaju 2.43M 2.43M 2.43M Ukupna količina 2,433,069.631938875 2,433,069.631938875 2,433,069.631938875

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sturdy je $ 5.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN10 je 2.43M, s ukupnom količinom od 2433069.631938875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.96M.