1 XDATA u USD cijena uživo:

$0.01687716
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Streamr XDATA (XDATA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:09 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01609456
24-satna najniža cijena
$ 0.01690349
24-satna najviša cijena

$ 0.01609456
$ 0.01690349
$ 0.454557
$ 0
+0.21%

+1.34%

+2.13%

+2.13%

Streamr XDATA (XDATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01687352. Tijekom protekla 24 sata, XDATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01609456 i najviše cijene $ 0.01690349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDATA je $ 0.454557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDATA se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Streamr XDATA (XDATA)

$ 11.76M
--
$ 16.65M
697.15M
987,154,514.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Streamr XDATA je $ 11.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XDATA je 697.15M, s ukupnom količinom od 987154514.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.65M.

Streamr XDATA (XDATA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Streamr XDATA u USD iznosila je $ +0.00022305.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Streamr XDATA u USD iznosila je $ +0.0010676399.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Streamr XDATA u USD iznosila je $ +0.0012404078.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Streamr XDATA u USD iznosila je $ +0.002088503414847385.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00022305+1.34%
30 dana$ +0.0010676399+6.33%
60 dana$ +0.0012404078+7.35%
90 dana$ +0.002088503414847385+14.13%

Što je Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Streamr XDATA (XDATA)

Službena web-stranica

Streamr XDATA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Streamr XDATA (XDATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Streamr XDATA (XDATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Streamr XDATA.

Provjerite Streamr XDATA predviđanje cijene sada!

XDATA u lokalnim valutama

Streamr XDATA (XDATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Streamr XDATA (XDATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Streamr XDATA (XDATA)

Koliko Streamr XDATA (XDATA) vrijedi danas?
Cijena XDATA uživo u USD je 0.01687352 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XDATA u USD?
Trenutačna cijena XDATA u USD je $ 0.01687352. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Streamr XDATA?
Tržišna kapitalizacija za XDATA je $ 11.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XDATA?
Količina u optjecaju za XDATA je 697.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDATA?
XDATA je postigao ATH cijenu od 0.454557 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDATA?
XDATA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XDATA?
24-satni obujam trgovanja za XDATA je -- USD.
Hoće li XDATA još narasti ove godine?
XDATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.