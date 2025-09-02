Streamr XDATA (XDATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01609456 $ 0.01609456 $ 0.01609456 24-satna najniža cijena $ 0.01690349 $ 0.01690349 $ 0.01690349 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01609456$ 0.01609456 $ 0.01609456 24-satna najviša cijena $ 0.01690349$ 0.01690349 $ 0.01690349 Najviša cijena ikada $ 0.454557$ 0.454557 $ 0.454557 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +1.34% Promjena cijene (7D) +2.13% Promjena cijene (7D) +2.13%

Streamr XDATA (XDATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01687352. Tijekom protekla 24 sata, XDATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01609456 i najviše cijene $ 0.01690349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDATA je $ 0.454557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDATA se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Streamr XDATA (XDATA)

Tržišna kapitalizacija $ 11.76M$ 11.76M $ 11.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.65M$ 16.65M $ 16.65M Količina u optjecaju 697.15M 697.15M 697.15M Ukupna količina 987,154,514.0 987,154,514.0 987,154,514.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Streamr XDATA je $ 11.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XDATA je 697.15M, s ukupnom količinom od 987154514.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.65M.