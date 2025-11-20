Steve Cijena danas

Trenutačna cijena Steve ($STEVE) danas je --, s promjenom od 15.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $STEVE u USD je -- po $STEVE.

Steve trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 65,421, s količinom u optjecaju od 92.11M $STEVE. Tijekom posljednja 24 sata, $STEVE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00434534, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, $STEVE se kretao +0.01% u posljednjem satu i -17.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Steve ($STEVE)

Tržišna kapitalizacija $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.45K$ 67.45K $ 67.45K Količina u optjecaju 92.11M 92.11M 92.11M Ukupna količina 94,965,859.121582 94,965,859.121582 94,965,859.121582

