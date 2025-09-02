Staked LOOP (STLOOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01289843 $ 0.01289843 $ 0.01289843 24-satna najniža cijena $ 0.01360139 $ 0.01360139 $ 0.01360139 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01289843$ 0.01289843 $ 0.01289843 24-satna najviša cijena $ 0.01360139$ 0.01360139 $ 0.01360139 Najviša cijena ikada $ 0.03765422$ 0.03765422 $ 0.03765422 Najniža cijena $ 0.01263185$ 0.01263185 $ 0.01263185 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -7.63% Promjena cijene (7D) -7.63%

Staked LOOP (STLOOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01349942. Tijekom protekla 24 sata, STLOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01289843 i najviše cijene $ 0.01360139, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STLOOP je $ 0.03765422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01263185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STLOOP se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked LOOP (STLOOP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 108.17M 108.17M 108.17M Ukupna količina 108,171,731.0649332 108,171,731.0649332 108,171,731.0649332

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked LOOP je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STLOOP je 108.17M, s ukupnom količinom od 108171731.0649332. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.