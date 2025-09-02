Više o STLOOP

Staked LOOP Cijena (STLOOP)

1 STLOOP u USD cijena uživo:

$0.01351127
$0.01351127
-1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Staked LOOP (STLOOP)
Staked LOOP (STLOOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01289843
24-satna najniža cijena
$ 0.01360139
24-satna najviša cijena

$ 0.01289843
$ 0.01360139
$ 0.03765422
$ 0.01263185
-0.15%

+0.22%

-7.63%

-7.63%

Staked LOOP (STLOOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01349942. Tijekom protekla 24 sata, STLOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01289843 i najviše cijene $ 0.01360139, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STLOOP je $ 0.03765422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01263185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STLOOP se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked LOOP (STLOOP)

$ 1.46M
--
$ 1.46M
108.17M
108,171,731.0649332
Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked LOOP je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STLOOP je 108.17M, s ukupnom količinom od 108171731.0649332. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.

Staked LOOP (STLOOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Staked LOOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Staked LOOP u USD iznosila je $ -0.0018907287.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Staked LOOP u USD iznosila je $ -0.0056055099.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Staked LOOP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.22%
30 dana$ -0.0018907287-14.00%
60 dana$ -0.0056055099-41.52%
90 dana$ 0--

Što je Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Staked LOOP (STLOOP)

Službena web-stranica

Staked LOOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Staked LOOP (STLOOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Staked LOOP (STLOOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Staked LOOP.

Provjerite Staked LOOP predviđanje cijene sada!

STLOOP u lokalnim valutama

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Staked LOOP (STLOOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STLOOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Staked LOOP (STLOOP)

Koliko Staked LOOP (STLOOP) vrijedi danas?
Cijena STLOOP uživo u USD je 0.01349942 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STLOOP u USD?
Trenutačna cijena STLOOP u USD je $ 0.01349942. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Staked LOOP?
Tržišna kapitalizacija za STLOOP je $ 1.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STLOOP?
Količina u optjecaju za STLOOP je 108.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STLOOP?
STLOOP je postigao ATH cijenu od 0.03765422 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STLOOP?
STLOOP je vidio ATL cijenu od 0.01263185 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STLOOP?
24-satni obujam trgovanja za STLOOP je -- USD.
Hoće li STLOOP još narasti ove godine?
STLOOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STLOOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
