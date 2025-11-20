SPLASH Cijena danas

Trenutačna cijena SPLASH (SPLASH) danas je $ 0.01104164, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPLASH u USD je $ 0.01104164 po SPLASH.

SPLASH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 110,516, s količinom u optjecaju od 10.00M SPLASH. Tijekom posljednja 24 sata, SPLASH trgovao je između $ 0.01035531 (niska) i $ 0.01117226 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.051178, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00494731.

U kratkoročnim performansama, SPLASH se kretao +0.18% u posljednjem satu i -26.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPLASH (SPLASH)

Tržišna kapitalizacija $ 110.52K$ 110.52K $ 110.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.52K$ 110.52K $ 110.52K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPLASH je $ 110.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPLASH je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.52K.