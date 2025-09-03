Spellfire (SPELLFIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.161632 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.20% Promjena cijene (7D) -9.25%

Spellfire (SPELLFIRE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPELLFIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPELLFIRE je $ 0.161632, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPELLFIRE se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i -9.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spellfire (SPELLFIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 46.99K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.98K Količina u optjecaju 362.37M Ukupna količina 640,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spellfire je $ 46.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPELLFIRE je 362.37M, s ukupnom količinom od 640000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.98K.