Otkrijte ključne uvide u Speculation (SPECU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Speculation (SPECU) Informacije

Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.

Službena web stranica:
https://speculation.art/

Speculation (SPECU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Speculation (SPECU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 48.07K
Ukupna količina:
$ 1.00M
Količina u optjecaju:
$ 1.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 48.07K
Povijesni maksimum:
$ 0.711783
Povijesni minimum:
$ 0.00769145
Trenutna cijena:
$ 0.04806948
Speculation (SPECU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Speculation (SPECU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPECU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPECU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPECU tokena, istražite SPECU cijenu tokena uživo!

SPECU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPECU? Naša SPECU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.