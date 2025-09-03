Speculation (SPECU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04673875 $ 0.04673875 $ 0.04673875 24-satna najniža cijena $ 0.04961948 $ 0.04961948 $ 0.04961948 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04673875$ 0.04673875 $ 0.04673875 24-satna najviša cijena $ 0.04961948$ 0.04961948 $ 0.04961948 Najviša cijena ikada $ 0.711783$ 0.711783 $ 0.711783 Najniža cijena $ 0.00769145$ 0.00769145 $ 0.00769145 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -2.36% Promjena cijene (7D) -1.17% Promjena cijene (7D) -1.17%

Speculation (SPECU) cijena u stvarnom vremenu je $0.04695025. Tijekom protekla 24 sata, SPECUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04673875 i najviše cijene $ 0.04961948, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPECU je $ 0.711783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00769145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPECU se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i -1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Speculation (SPECU)

Tržišna kapitalizacija $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Speculation je $ 47.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPECU je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.05K.