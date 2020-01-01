SolCypher (CYPHER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SolCypher (CYPHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SolCypher (CYPHER) Informacije SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss. Službena web stranica: https://solcypher.ai Bijela knjiga: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper Kupi CYPHER odmah!

SolCypher (CYPHER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolCypher (CYPHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 455.54K $ 455.54K $ 455.54K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 455.54K $ 455.54K $ 455.54K Povijesni maksimum: $ 0.00207527 $ 0.00207527 $ 0.00207527 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00045559 $ 0.00045559 $ 0.00045559 Saznajte više o cijeni SolCypher (CYPHER)

SolCypher (CYPHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SolCypher (CYPHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYPHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYPHER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYPHER tokena, istražite CYPHER cijenu tokena uživo!

