SolCypher (CYPHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYPHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYPHER je $ 0.00207527, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYPHER se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -35.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolCypher je $ 490.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYPHER je 999.98M, s ukupnom količinom od 999984159.397802. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.65K.