SolControl Cijena danas

Trenutačna cijena SolControl (SCTRL) danas je $ 0.000191, s promjenom od 7.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCTRL u USD je $ 0.000191 po SCTRL.

SolControl trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 193,233, s količinom u optjecaju od 1.01B SCTRL. Tijekom posljednja 24 sata, SCTRL trgovao je između $ 0.0001899 (niska) i $ 0.0002151 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00296632, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016882.

U kratkoročnim performansama, SCTRL se kretao -0.00% u posljednjem satu i -15.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SolControl (SCTRL)

Tržišna kapitalizacija $ 193.23K$ 193.23K $ 193.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.23K$ 193.23K $ 193.23K Količina u optjecaju 1.01B 1.01B 1.01B Ukupna količina 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332

