SOLCAT (SOLCAT) Informacije o cijeni (USD)

SOLCAT (SOLCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLCAT je $ 0.00617418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLCAT se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i -4.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLCAT (SOLCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K Količina u optjecaju 3.33B 3.33B 3.33B Ukupna količina 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLCAT je $ 37.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLCAT je 3.33B, s ukupnom količinom od 3333332885.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.41K.