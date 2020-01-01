SolBox (SOLBOX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SolBox (SOLBOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SolBox (SOLBOX) Informacije SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Službena web stranica: https://solbox.cloud Bijela knjiga: https://www.solbox.cloud/documents Kupi SOLBOX odmah!

SolBox (SOLBOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolBox (SOLBOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 484.50K $ 484.50K $ 484.50K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 484.50K $ 484.50K $ 484.50K Povijesni maksimum: $ 0.00272572 $ 0.00272572 $ 0.00272572 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00048455 $ 0.00048455 $ 0.00048455 Saznajte više o cijeni SolBox (SOLBOX)

SolBox (SOLBOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SolBox (SOLBOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLBOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLBOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLBOX tokena, istražite SOLBOX cijenu tokena uživo!

SOLBOX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLBOX? Naša SOLBOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLBOX predviđanje cijene tokena odmah!

