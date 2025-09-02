SolBox (SOLBOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00272572$ 0.00272572 $ 0.00272572 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -5.27% Promjena cijene (7D) +97.87% Promjena cijene (7D) +97.87%

SolBox (SOLBOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLBOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLBOX je $ 0.00272572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLBOX se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -5.27% u posljednjih 24 sata i +97.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolBox (SOLBOX)

Tržišna kapitalizacija $ 540.42K$ 540.42K $ 540.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 540.42K$ 540.42K $ 540.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolBox je $ 540.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLBOX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 540.42K.