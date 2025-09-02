Skyhash (SKH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01539949 $ 0.01539949 $ 0.01539949 24-satna najniža cijena $ 0.01539959 $ 0.01539959 $ 0.01539959 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01539949$ 0.01539949 $ 0.01539949 24-satna najviša cijena $ 0.01539959$ 0.01539959 $ 0.01539959 Najviša cijena ikada $ 0.554563$ 0.554563 $ 0.554563 Najniža cijena $ 0.01519399$ 0.01519399 $ 0.01519399 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.60% Promjena cijene (7D) +0.60%

Skyhash (SKH) cijena u stvarnom vremenu je $0.01539954. Tijekom protekla 24 sata, SKHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01539949 i najviše cijene $ 0.01539959, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKH je $ 0.554563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01519399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skyhash (SKH)

Tržišna kapitalizacija $ 303.64K$ 303.64K $ 303.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Količina u optjecaju 19.72M 19.72M 19.72M Ukupna količina 99,000,000.0 99,000,000.0 99,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skyhash je $ 303.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKH je 19.72M, s ukupnom količinom od 99000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.