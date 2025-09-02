Skey Network (SKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00718438 $ 0.00718438 $ 0.00718438 24-satna najniža cijena $ 0.00813087 $ 0.00813087 $ 0.00813087 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00718438$ 0.00718438 $ 0.00718438 24-satna najviša cijena $ 0.00813087$ 0.00813087 $ 0.00813087 Najviša cijena ikada $ 0.55817$ 0.55817 $ 0.55817 Najniža cijena $ 0.00718438$ 0.00718438 $ 0.00718438 Promjena cijene (1H) -2.91% Promjena cijene (1D) +2.59% Promjena cijene (7D) -8.30% Promjena cijene (7D) -8.30%

Skey Network (SKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00753732. Tijekom protekla 24 sata, SKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00718438 i najviše cijene $ 0.00813087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKEY je $ 0.55817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00718438.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKEY se promijenio za -2.91% u posljednjih sat vremena, +2.59% u posljednjih 24 sata i -8.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skey Network (SKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Količina u optjecaju 750.15M 750.15M 750.15M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skey Network je $ 5.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKEY je 750.15M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.55M.