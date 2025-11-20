SKELETON Cijena danas

Trenutačna cijena SKELETON (SKELSUI) danas je $ 0.00004833, s promjenom od 5.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SKELSUI u USD je $ 0.00004833 po SKELSUI.

SKELETON trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48,333, s količinom u optjecaju od 1.00B SKELSUI. Tijekom posljednja 24 sata, SKELSUI trgovao je između $ 0.000044 (niska) i $ 0.00005132 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00036699, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002377.

U kratkoročnim performansama, SKELSUI se kretao +0.11% u posljednjem satu i -8.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SKELETON (SKELSUI)

Tržišna kapitalizacija $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

