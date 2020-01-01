Singularry (SINGULARRY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Singularry (SINGULARRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Singularry (SINGULARRY) Informacije

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance

Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement.

Core Innovations: Advanced AI Architecture

Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics

Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition

Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework

Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines.

Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

Službena web stranica:
https://singularry.org/
Bijela knjiga:
https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf

Singularry (SINGULARRY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Singularry (SINGULARRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 11.78M
$ 11.78M
Ukupna količina:
$ 999.90M
$ 999.90M
Količina u optjecaju:
$ 999.90M
$ 999.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.78M
$ 11.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.01751975
$ 0.01751975
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.01177699
$ 0.01177699

Singularry (SINGULARRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Singularry (SINGULARRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SINGULARRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SINGULARRY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SINGULARRY tokena, istražite SINGULARRY cijenu tokena uživo!

SINGULARRY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SINGULARRY? Naša SINGULARRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.