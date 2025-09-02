Singularry (SINGULARRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0112629 24-satna najviša cijena $ 0.01242704 Najviša cijena ikada $ 0.01751975 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.23% Promjena cijene (1D) -4.08% Promjena cijene (7D) -7.97%

Singularry (SINGULARRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.01186509. Tijekom protekla 24 sata, SINGULARRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0112629 i najviše cijene $ 0.01242704, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SINGULARRY je $ 0.01751975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SINGULARRY se promijenio za -2.23% u posljednjih sat vremena, -4.08% u posljednjih 24 sata i -7.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Singularry (SINGULARRY)

Tržišna kapitalizacija $ 11.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.90M Količina u optjecaju 999.90M Ukupna količina 999,897,536.93

Trenutačna tržišna kapitalizacija Singularry je $ 11.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SINGULARRY je 999.90M, s ukupnom količinom od 999897536.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.90M.