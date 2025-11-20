SHILLGUY Cijena danas

Trenutačna cijena SHILLGUY (SHILL) danas je $ 0.00001192, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHILL u USD je $ 0.00001192 po SHILL.

SHILLGUY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,914.88, s količinom u optjecaju od 999.38M SHILL. Tijekom posljednja 24 sata, SHILL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00450327, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001176.

U kratkoročnim performansama, SHILL se kretao -- u posljednjem satu i -14.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SHILLGUY (SHILL)

Tržišna kapitalizacija $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Količina u optjecaju 999.38M 999.38M 999.38M Ukupna količina 999,377,466.432764 999,377,466.432764 999,377,466.432764

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHILLGUY je $ 11.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHILL je 999.38M, s ukupnom količinom od 999377466.432764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.91K.