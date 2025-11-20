Sharp Token Cijena danas

Trenutačna cijena Sharp Token (SHARP) danas je $ 0.00581496, s promjenom od 3.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHARP u USD je $ 0.00581496 po SHARP.

Sharp Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,320,098, s količinom u optjecaju od 2.98B SHARP. Tijekom posljednja 24 sata, SHARP trgovao je između $ 0.00377364 (niska) i $ 0.00819227 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0120001, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00326327.

U kratkoročnim performansama, SHARP se kretao +0.21% u posljednjem satu i +41.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sharp Token (SHARP)

Tržišna kapitalizacija $ 17.32M$ 17.32M $ 17.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 397.03M$ 397.03M $ 397.03M Količina u optjecaju 2.98B 2.98B 2.98B Ukupna količina 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharp Token je $ 17.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHARP je 2.98B, s ukupnom količinom od 68230000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.03M.